Repubblica - Il Napoli brucia l'Atalanta per Thorsby! Distanza minima con Ferrero, le cifre

A caccia di un centrocampista fisico per sostituire il partente Bakayoko, il Napoli ha messo nel mirino Morten Thorsby, classe '96 reduce da un'ottima stagione con la Sampdoria ed in scadenza di contratto nel 2023. Secondo quanto riferisce l'edizione Genova di Repubblica, sul giocatore c'era la Lazio, ma il possibile arrivo di Sarri ha bloccato l'affare ed a quel punto in pole è passata l’Atalanta, da sempre a caccia di profili di grande fisicità e abilità nei duelli aerei, ma rischia di essere bruciato dal Napoli che s'è mosso con decisione e su indicazione di Spalletti. ADL vorrebbe chiudere l’operazione sulla base di 6 milioni più bonus, la Samp lo valuta 7,5mln e le parti quindi non sono distanti.