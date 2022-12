Repubblica - Il Napoli ha preso una decisione su Demme: previsto incontro dopo il ritiro turco

L'entourage di Demme incontrerà il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, dopo il ritiro a Belek in Turchia per fare il punto della situazione

Diego Demme ed un incontro per definire il suo futuro. Sull'edizione odierna di Repubblica si parla del centrocampista, trai meno utilizzati nella prima di stagione da parte di Spalletti, che potrebbe chiedere di cambiare aria a gennaio: " Ha giocato poco, appena 19 minuti, e potrebbe chiedere la cessione per avere più spazio altrove. Il centrocampista tedesco è stato sfortunato: si è fermato ad inizio stagione (frattura del piede) ed è scivolato indietro nelle gerarchie della squadra. Poi è tornato, ma non è stato facile trovare spazio considerate le prestazioni di Lobotka e Anguissa. La prima alternativa al terzetto in mediana è Ndombele e quindi per l’ex capitano del Lipsia è stato difficile mettersi in mostra.

L'entourage di Demme incontrerà Giuntoli, dopo il ritiro in Turchia per fare il punto della situazione. La posizione del club è chiara: non vuole privarsi di una risorsa comunque preziosa e affidabile. Molto, però, dipenderà da Demme: se dovesse arrivare una proposta, il Napoli la prenderebbe in considerazione senza mettersi di traverso. Qualche novità è attesa la prossima settimana. L’ipotesi Valencia di Rino Gattuso non è decollata ma non sono da escludere eventuali soluzioni in serie A. Demme piace alla Salernitana ma potrebbe tornare d’attualità anche l’ipotesi Monza, molto interessata già in estate prima dello stop che di fatto gli ha bloccato qualsiasi possibilità di trasferimento".