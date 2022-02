Repubblica - Insigne-ADL, resa dei conti a giugno: pronte a scattare le cause per l'ammutinamento

Lorenzo Insigne e Aurelio De Laurentiis pronti alla resa dei conti a fine stagione, quando l'attuale capitano si trasferirà a Toronto a parametro zero. Una situazione che, secondo quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica, è destinata ad avere un'appendice legale per il famigerato ammutinamento di Napoli-Salisburgo.

"Di certo non gli ha giovato la trattativa segreta per il suo trasferimento in Canada. Ma d'ora in poi si gioca a carte scoperte e Insigne potrà reagire in due modi sul campo: o cavalcando le ritrovate certezze sul suo futuro per dare il meglio, oppure cedendo al nervosismo come è successo nel derby. Con De Laurentiis la resa dei conti è rimandata a giugno, con le cause per l'ammutinamento pronte a scattare, come è successo per tutti gli altri azzurri andati".