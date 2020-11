Repubblica - Juve-Napoli, ADL teme sentenza politica: c'è un rischio se si gioca la partita

In attesa del Coni, il Napoli teme una sentenza politica sul caso del ko 3-0 a tavolino contro la Juventus. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che la posta in palio rischia di diventare l'autonomia dell'ordinamento sportivo. Il calcio italiano, si legge, è alla canna del gas e la ripetizione della partita aprirebbe una crepa nell'intangibilità del protocollo sanitario, che è l'ultimo baluardo per garantire in qualche modo la conclusione della stagione agonistica.