Repubblica - Koulibaly, ADL vuole blindarlo: la proposta per il rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rinnovo di Kalidou Koulibaly tiene sempre banco in casa Napoli. Secondo le ultime notizie riferite da Repubblica.it, il presidente De Laurentiis avrebbe rotto gli indugi e sarebbe pronto a fare sul serio per tenere il difensore a Napoli formulando una nuova proposta per il rinnovo.

L'offerta del Napoli: “Aurelio De Laurentiis aspetta il rientro di Kalidou Koulibaly dalle vacanze per proporgli la nuova offerta contrattuale. Il difensore è in scadenza nel giugno 2023 e tante squadre come Chelsea, Barcellona e Juventus stanno monitorando la situazione. Il patron partenopeo, però, non vuole lasciar partire il suo capitano ed è pronto a offrire 5 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni”.