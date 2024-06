Repubblica - Lukaku ad un passo! ADL accontenta Conte: c'è l'intesa col Chelsea

Secondo quanto rivelato dal quotidiano Repubblica, Romelu Lukaku si avvicina al Napoli: il centravanti belga è la prima scelta di Antonio Conte. Il Chelsea è disposto a cedere il giocatore a titolo definitivo alla società di De Laurentiis, l’accordo sarebbe stato già trovato per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, con uno sconto quindi rispetto ai 38 inizialmente richiesti.

L’operazione va definita in ogni dettaglio, ma la strada è tracciata, Lukaku sarà l’erede di Osimhen. Tra l’altro proprio il Chelsea è tra i club interessati al centravanti nigeriano (ci sono anche il Psg e altri di Premier). Di sicuro, De Laurentiis sta facendo di tutto per soddisfare i desideri di Conte e uno di questi è tornare a lavorare con l’uomo-gol già decisivo ai tempi dello scudetto dell’Inter. Lukaku ha ricevuto offerte importantissime dell’Arabia, ma la proposta del Napoli – con relativa, affascinante sfida – lo intriga non poco ed è orientata ad accettarla dopo la fine dell’Europeo.