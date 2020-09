Repubblica - Milik, spunta il Valencia: l'alternativa è stare in tribuna un anno

Ora che è saltato il passaggio di Arek Milik alla Roma, la domanda é: dove andrà il polacco? Al momento è fuori rosa e se non accetterà nuove eventuali destinazioni, resterà in tribuna per un anno, fino a scadenza, perdendo gli Europei. Una situazione che non conviene a nessuno. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, intanto, fa sapere che sul giocatore c'è anche il Valencia. Ipotesi estero, dunque, con accordo ancora da raggiungere. Siamo fermi all'interesse.