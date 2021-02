Repubblica - Modulo nuovo per la remuntada: sarà 3-4-1-2 con Elmas in posizione inedita

Un altro modulo per la remuntada contro il Granada. Data l'emergenza, con la tripla assenza di Osimhen, Petagna e Mertens (che parte dalla panchina), Gattuso si gioca tutto puntando sul 3-4-1-2 con Elmas esterno a sinistra di centrocampo al posto di Mario Rui, Zielinski sulla trequarti e l'inedita coppia di attaccanti composta da Insigne e Politano. Lo scrive il quotidiano Repubblica. Questa l'intuizione tattica di Gattuso per rimontare il Granada. Il Napoli, che all'andata ha perso per 2-0, ha bisogno di tre gol senza subirne neppure uno per passare il turno.