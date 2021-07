Repubblica - Napoli su Vecino in prestito: affondo per il mediano, ma c'è un problema

Il Napoli non ha mai smesso di pensare a Matias Vecino, centrocampista dell'Uruguay e di proprietà dell'Inter. La redazione di Repubblica fa sapere che la società azzurra continua a monitorarlo in prestito, ma questa è una formula che l'Inter non apprezza. Dopo l'ottima Copa America, Vecino è ritenuto importante per Inzaghi. Può partire solo a titolo definitivo ma al momento il Napoli un investimento del genere non può farlo.