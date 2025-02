Repubblica - Pagati errori sul mercato: Conte costretto a battersi al limite dell’inferiorità

vedi letture

In piena emergenza il Napoli si fa riacciuffare dalla Lazio a tre minuti dalla fine e incappa nel terzo pareggio consecutivo. Secondo quanto si legge su La Repubblica, la formazione azzurra all'Olimpico paga la poca profondità della rosa dopo il mercato di gennaio, in cui non sono arrivato il jolly difensivo e il sostituto di Kvaratskhelia. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

"Antonio Conte non ha niente da rimproverare alla sua squadra, messa in ginocchio dall’emergenza per gli infortuni di Neres, Olivera e Spinazzola e condannata dagli errori commessi dalla società sul mercato invernale a battersi in condizioni sempre più estreme, al limite dell’inferiorità. Pesano in maniera sempre più evidente i mancati arrivi del sostituto di Kvaratskhelia e di un jolly difensivo, che sarebbero stati necessari per inseguire con maggiori chance di successo il sogno scudetto.

La panchina lunga logora chi non ce l’ha e la maggiore profondità del suo organico — non a caso — ha fatto ieri pomeriggio la fortuna di Marco Baroni, che ha colto l’attimo fuggente per gettare nella mischia pure Dia. Dall’altra parte invece la capolista ha pagato a carissimo prezzo la staffetta tra lo stremato Mazzocchi e Politano, costretto a improvvisarsi nel ruolo di terzino sinistro e suo malgrado colpevole nell’azione che ha ristabilito l’equilibrio".