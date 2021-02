Repubblica - Rottura ADL-Gattuso: a fine anno saluterà anche Giuntoli

Il futuro del Napoli è chiaro: De Laurentiis non esonererà Gattuso, che a sua volta non si dimetterà, ma a fine stagione sarà addio. Tra due è rottura. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica spiega che il mancato rinnovo, sancito da una stretta di mano, ha fatto calare il gelo tra i due. Per il prossimo anno, non ci sarà neppure Giuntoli. Il quotidiano spiega che l'attuale direttore sportivo del club azzurro sta per essere messo alla porta. Strategia chiara in vista del futuro: come nel 2009 e nel 2015, De Laurentiis cambia allenatore e direttore sportivo.