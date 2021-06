Repubblica - Sarri, prime scintille con ADL: ha chiesto un azzurro che è incedibile

Maurizio Sarri, che spera di avere Hysaj e Maksimovic alla Lazio, avrebbe voluto anche Matteo Politano. Nulla da fare: per il Napoli è incedibile. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica parla di prime scintille tra le parti con la richiesta dell'esterno da parte dell'allenatore toscano. Il veto di De Laurentiis è netto. Il Napoli crede in Politano e anche per Spalletti, che lo ha allenato già all'Inter, il calciatore è fondamentale perché adatto al suo gioco. Per Sarri, dunque, nulla da fare: Politano resta a Napoli.