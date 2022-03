Repubblica - Storie tese ADL-Gravina: nuovi contrasti per l'inutile gara in Turchia

Il quotidiano spiega come gli impegni della nazionale abbiano generato nuove frizioni.

TuttoNapoli.net

Vedute differenti e diverse idee su quello che dovrà essere il futuro del nostro calcio: queste secondo l'edizione odierna di Repubblica le cause dei contrasti tra Aurelio De Laurentiis e il Presidente della Figc Grabriele Gravina. Il quotidiano spiega come gli impegni della nazionale abbiano generato nuove frizioni.

"De Laurentiis, che si è spesso lamentato per le follie del calendario e non avrebbe visto di buon occhio la partenza dei due attaccanti per l'inutile viaggio in Turchia. Il numero uno azzurro è tra l'altro ai ferri corti con Gabriele Gravina ed è uno dei protagonisti della contrapposizione netta tra la Lega Calcio di Serie A e il presidente della Figc. Le storie tese non c'entrano ovviamente con la scomparsa momentanea dei giocatori del Napoli dal club Italia, ma la coincidenza - nel momento più buio della storia nel nostro calcio - ha lo stesso un effetto sinistro".