Repubblica su Lobotka: "Primi esami non così negativi, può già tornare col Lecce"

Lobotka è rientrato a Bratislava, da Baku, e si è sottoposto ad una prima ecografia per valutare l’entità del fastidio al flessore che ha accusato nel corso del match. Questo l'aggiornamento del quotidiano Repubblica sulle condizioni del centrocampista azzurro: "Il quadro – secondo le prime previsioni non dovrebbe essere così negativo. Il Napoli spera di poter limitare i danni rinunciando a Lobotka per la sola sfida di domenica al Castellani contro l’Empoli. Conte lo vorrebbe abile e arruolato contro il Lecce, ma soprattutto il Milan.

La sfida di San Siro, in programma martedì 29, è una tappa fondamentale del processo di crescita del Napoli. Ma solo gli esami faranno chiarezza definitiva e saranno esaustivi per capire i tempi di recupero sull’infortunio rimediato da Lobotka, elemento fondamentale dello spartito di Conte. Al Castellani, dunque, non è esclusa una variazione al copione ammirato nelle ultime partite. Perché senza Lobotka, toccherà a Billy Gilmour che ha terminato ieri sera gli impegni con la Scozia che ha affrontato il Portogallo in Nations League.