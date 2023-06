Repubblica - Ultimatum Juve al Napoli: ha tempo entro sabato per liberare Giuntoli altrimenti rinuncerà

La Juventus attenderà Cristiano Giuntoli fino al 30 giugno, ultimo giorno prima dell'inizio della nuova stagione, poi rinuncerà

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus attenderà Cristiano Giuntoli fino al 30 giugno, ultimo giorno prima dell'inizio della nuova stagione, poi rinuncerà almeno per quest'anno al dirigente del Napoli. Scrive così l’edizione online di Repubblica.

“Si tratta di un vero e proprio ultimatum da parte dei bianconeri. In cima ai desideri c'è sempre lui, ma l'attesa si è fatta sfibrante oltre che controproducente per tutti: o si inizia la nuova stagione insieme, oppure è meglio aspettare. Il nodo resta la posizione del presidente De Laurentiis, che non pare intenzionato a liberare il suo dirigente, in scadenza a giugno del 2024. Se il 1° luglio non sarà libero i bianconeri ne faranno a meno. De Laurentiis aveva proposto di inserire nell’affare Zielinski: no da Torino”.