Repubblica - Via agli ingaggi pesanti: dopo Insigne, a giugno saluteranno altri due azzurri

Il Napoli ha come obiettivo principale, da tempo, quello di abbassare il monte ingaggi. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica, a tal proposito, fa sapere che al momento non si parla di aumenti e, anzi, dopo Manolas e ora Insigne, a fine stagione dovrebbero salutare altri due giocatori con ingaggi elevati come Mertens (4.5 milioni a stagione) e Ghoulam (3.2), entrambi a scadenza di contratto.