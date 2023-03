I rinnovi più spinosi: proposte al ribasso per due azzurri e sforzo per un difensore

Spalletti sarebbe felice di confermare gran parte dell’organico attuale anche nella prossima stagione pur consapevole che ci sono alcune situazioni spinose

Si guarda al futuro in casa Napoli. Spalletti sarebbe felice di confermare gran parte dell’organico attuale anche nella prossima stagione pur consapevole che ci sono alcune situazioni spinose, scrive la Gazzetta dello Sport in riferimento al trio Rrahmani-Lozano-Zielinski che ha il contratto in scadenza nel 2024 ed il Napoli non ha intenzione di perderli eventualmente a zero: "Le vicende sono una distinta dall’altra ma la politica sarà la stessa per tutti: il club infatti non ha intenzione di sforare il proprio tetto ingaggi e quindi - anche in caso di scudetto - proverà a rivedere verso il basso alcuni stipendi, come ad esempio quelli di Zielinski e Lozano.