Sky - A Castel di Sangro arriva il Sassuolo: incontro in corso per chiudere Raspadori!

© foto di www.imagephotoagency.it

Si accelera per Giacomo Raspadori. Come riferito da Sky Sport, il Sassuolo è appena arrivato a Castel di Sangro, sede del ritiro del Napoli, per discutere con Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli dell'attaccante classe 2000, considerato da Luciano Spalletti l'ideale per sostituire Dries Mertens. Si tratta del primo faccia a faccia tra i due club.

Si cerca l'intesa

L'a.d. Giovanni Carnevali e il d.s. Giovanni Rossi sono giunti nel quartier generale azzurro per cercare di capire la fattibilità dell'operazione ed eventualmente trovare un'intesa economica per quello che per i partenopei rappresenta il primo obiettivo per l'attacco. Tra il Napoli e l'entourage del giocatore c'è già un accordo, pertanto raggiungerne uno anche col Sassuolo vorrebbe dire chiudere definitivamente l'affare.