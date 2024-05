Sky - ADL non ha già scelto Pioli: attende Gasp, riflette su Conte e incontrerà Italiano

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione riguardo le novità sulla panchina del Napoli. ADL non ha ancora preso la decisione finale

TuttoNapoli.net

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha fatto il punto della situazione riguardo le novità sulla panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis non ha ancora preso la decisione finale, non ha già scelto Pioli come si vocifera. I candidati in lista restano principalmente quei quattro (Pioli, Conte, Gasperini, Italiano) ma nessuno è in pole position.

Tra i quattro è l'attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, che è in svantaggio rispetto agli altri, ma De Laurentiis e Manna vogliono sondare bene ogni terreno e per questo lo incontreranno a breve. Viene monitorata con attenzione la situazione tra Gian Piero Gasperini e l'Atalanta: bisognerà capire se le parti proseguiranno insieme ancora un'altra stagione, o se il tecnico verrà liberato ed eventualmente valutare la sua apertura al Napoli. C'è poi Antonio Conte: la dirigenza partenoea sta riflettendo in primis sui conti senza Champions, in più vanno considerate le risorse per la prossima stagione e la necessità di aprire un ciclo con un discorso più progettuale. Nessuna decisione affrettata, soprattutto in un momento così delicato

Nel corso della trasmissione a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda la cessione di Osimhen (su di lui il Chelsea, possibile scambio con Lukaku) e il rinforzo in difesa (Alessandro Buongiorno seguito da tempo).