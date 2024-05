Sky - Osimhen, attenzione al Chelsea: nell’affare anche il pupillo di Manna

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato della cessione di Victor Osimhen, su cui ci sarebbe anche il Chelsea

TuttoNapoli.net

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato della cessione di Victor Osimhen, su cui ci sarebbe non solo il Paris Saint Germain ma anche il Chelsea. La trattativa con i Blues aprirerebbe le porte all'arrivo in azzurro di Romelu Lukaku, pupillo del nuvo direttore sportivo Giovanni Manna (ha aggiunto Di Marzio in trasmissione a Sky Sport)che voleva l'attaccante belga già alla Juventus.

Le cifre totali dell'operazione che porterebbe Osimhen a Londra potrebbero aggirarsi intorno agli 80-90 milioni, con Lukaku e un giovane come contropartite. Le due parti hanno avviato i primi contatti per valutare la fattibilità della trattativa. Di seguito quanto scritto da Gianluca Di Marzio sul suo profilo ufficiale X : "Calciomercato | Napoli, su Osimhen non solo può arrivare presto il PSG per aprire le trattative, ma ci sono stati i primi contatti con il Chelsea per capire la fattibilità di un'eventuale operazione da 80-90 milioni con contropartita formata da Lukaku e un giovane".

Nel corso della trasmissione a Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha fatto anche il punto della situazione per quanto riguarda il rinforzo in difesa (Alessandro Buongiorno seguito da tempo), la situazione con Vincenzo Italiano (aspetta la chiamata del Napoli) e con gli altri nomi per la panchina (le ultime su Conte, Pioli, Gasperini).