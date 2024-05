Sky - Il Napoli è da tempo su Buongiorno, ma c'è la concorrenza di due club: la situazione

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del nome di Alessandro Buongiorno accostato al Napoli, ma anche ad Inter e Juve

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato del nome di Alessandro Buongiorno accostato al Napoli come operazione in entrata per la prossima finestra di mercato estiva. Su di lui però ci sarebbero anche l'inter, che lo sta oservando da tempo, e la Juventus che lo monitora in caso di cessioni in difesa : "Calciomercato | Su Buongiorno non solo il Napoli si sta muovendo da tempo, ma anche l'Inter c'è e lo ha inserito ai primi posti della lista dei rinforzi in difesa. Sullo sfondo anche la Juventus, ma solo se dietro ci sarà un'uscita importante".

Se la presenza della Juventus nella trattativa risulta una novità, era invece già noto l'interessamento di Napoli e Inter. Infatti, sul difensore e capitano del Torino si era già espresso Il Corriere dello Sport, definendo però la trattativa complicata per i nerazzurri dal punto di vista delle cifre e non solo: senza un’uscita nel reparto, il suo innesto obbligherebbe ad un’esclusione dalla lista Uefa. Raffigurata diversamente la prospettiva della società partenopea, che avrebbe individuato con convinzione in Buongiorno un grande obiettivo per regalare forza, qualità e personalità alla difesa e alla squadra. Per chiudere una volta per tutte la successione di Kim.