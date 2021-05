Sky - Allegri il sogno di ADL! Già partiti i contatti: pronte 3 alternative

La redazione di Sky Sport fa sapere che Rino Gattuso andrà via, ormai è chiaro, ma Aurelio De Laurentiis ha le idee chiare per il suo sostituto. La lista è lunga, le priorità sono già state individuate. Max Allegri è il sogno del patron azzurro qualora non dovesse concretizzarsi il suo trasferimento al Real Madrid. In alternativa c'è Simone Inzaghi se dovesse lasciare la Lazio, quindi Galtier del Lille, uomo da progetto, infine Spalletti, un'altra possibile soluzione. Tanti nomi, una necessità: affidare la panchina del Napoli all'uomo giusto.