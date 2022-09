Sky - CR7-Napoli, svelati tutti i retroscena: ADL ha rifiutato 100mln per Osimhen

Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emergono nuovi retroscena riguardo alla situazione di Cristiano Ronaldo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il piano disperato di Jorge Mendes era quello di portare il portoghese in un club che giocasse la Champions League e ci ha provato con il Milan. Il procuratore avrebbe completato il trasferimento di Rafael Leao al Chelsea, oppure al PSG, in modo da dare CR7 in estate ai rossoneri.

L’affare è sfumato subito perché il Milan non voleva lasciar partire Leao. La strategia del Milan è basata sui giovani. Allora, ci ha provato con il Napoli. Jorge Mendes e De Laurentiis hanno un ottimo rapporto. Si sono parlati per diversi giorni e c’è stato un momento in cui Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo in prestito al Napoli. Il Napoli ha risposto che il Manchester United avrebbe dovuto pagare l’intero stipendio di Ronaldo e dare 120 milioni per Osimhen. Questa offerta non è mai arrivata, però.