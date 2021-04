Sky - Due dubbi per Gattuso, la probabile formazione per la Lazio

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha dato sul suo sito le ultime sulla formazione del Napoli che affronterà stasera la Lazio: "Gattuso pronto col classico 4-2-3-1. Un solo ballottaggio aperto in difesa con Hysaj che insidia Mario Rui per la fascia sinistra. Riconfermato il resto del reparto, con Meret tra i pali protetto da Di Lorenzo, Manolas e Koulibaly. Un solo dubbio per Gattuso anche per quanto riguarda il reparto avanzato, con Lozano e Politano a giocarsi il posto da titolare al fianco di Zielinski e di Insigne. Davanti torna dal primo minuto Dries Mertens".

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj (Mario Rui); Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano (Politano), Zielinski, Insigne; Mertens. All.: Gattuso.