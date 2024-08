Sky - E' fatta per Neres al Napoli! Lunedì le visite mediche: cifre e dettagli

E' fatta per David Neres al Napoli. Come vi stiamo raccontando già da ieri, una volta ricevuto un altro no dal Chelsea per Lukaku, il Napoli s'è mosso per dare subito a Conte un altro giocatore offensivo in attesa della staffetta tra il belga ed Osimhen. In queste ore ha definito l'arrivo del brasiliano dal Benfica a cui andranno 28mln di euro, bonus inclusi.

Secondo quanto riferito da Sky Sport, i due club stanno ultimando anche gli ultimi documenti per formalizzare gli accordi presi e l'attaccante brasiliano sosterrà le visite mediche nella mattinata di lunedì. Intanto procedono anche le cessioni con Cajuste va all'Ipswich, a cifre più alte di quelle circolate precedentemente: operazione in prestito oneroso a 1.5 milioni di euro con diritto di riscatto a 13.5 milioni.