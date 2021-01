Sky - Gattuso-ADL, rapporto teso: il rinnovo non ci sarà

Gattuso? Al momento non firma, la situazione è tesa. A dirlo, ai microfoni di Sky, è il giornalista Gianluca Di Marzio, che aggiunge: "Adesso è anche il presidente che non gli mette davanti il contratto per firmare. Ora non ci sono i margini". Il rinnovo che sembrava cosa fatta, si è arenato. Le cose sono cambiate e il futuro dell'allenatore del Napoli appare incerto. Decisive saranno le prossime partite, ma la frattura ormai c'è e difficilmente si potrà ricomporre.