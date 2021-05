Sky - Gattuso prende tempo con la Fiorentina e attende Lotito: la Juve non c’è, i dettagli

Il futuro di Rino Gattuso è ancora un rebus, in queste ore il tecnico azzurro sembra meno vicino alla Fiorentina. Beppe Di Stefano, giornalista di Sky Sport ne ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Gattuso prende tempo con la Fiorentina, non ha detto no così come la Fiorentina non si è tirata indietro. Visti i risultati ottenuti col Napoli, sta ricevendo altre proposte. L’idea è che possa liberarsi la Lazio. Lotito non è un mangia-allenatori, ama i progetti e anche Gattuso vorrebbe un progetto. Gattuso potrebbe aspettare la Lazio. Non ci risulta invece il minimo contatto tra Gattuso e gli ambienti Juventus".

LA FIORENTINA ATTENDE - Nel frattempo, come riporta il sito dell'esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, la Fiorentina studia delle alternative (nella lista ci sono anche Fonseca e Garcia): al momento, però, i viola hanno deciso di prendere tempo fino al termine del campionato per capire poi con chi chiudere.