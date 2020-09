Sky - Il Napoli aspetta il rilancio del City per Koulibaly: pronti 75mln per chiudere, le ultime

Il Napoli aspetta un nuovo assalto del Manchester City per Kalidou Koulibaly. La redazione di Sky Sport fa sapere che la prossima settimana potrebbe arrivare una nuova offerta da 75 milioni, bonus compresi, per trovare il definitivo accordo. Gianluca Di Marzio scrive: "Proprio nelle scorse ore, De Laurentiis aveva spiegato le difficoltà incontrate nel trattare con i Citizens, che pur di avere in squadra Koulibaly sono però pronti ad accontentare il presidente del Napoli: è pronta infatti una nuova offerta, per una cifra totale pari a 75 milioni di euro (bonus compresi). Un vero e proprio "tesoretto" per gli azzurri che, in caso di cessione, potrebbero poi concentrarsi sulle operazioni in entrata".