Sky - Il Napoli è su 3 capitani a gennaio. E l'affare con la Juve può allargarsi

vedi letture

Il difensore non lo sta cercando soltanto la Juve, ma anche il Napoli. E fa il punto sul mercato dei partenopei, attraverso il suo editoriale per Tuttomercatoweb.com, il giornalista ed esperto di mercato di Sky, Luca Marchetti: "E se la Juventus sta guardando prioritariamente all’estero (Antonio Silva del Benfica, Hancko del Feyenoord ma soprattutto per giugno, Kiwior ma l’Arsenal ora non lo da in prestito) il Napoli ha puntato proprio un giocatore della Juve: Danilo. Non uno qualsiasi, ma il capitano. Ora - a sentire le dichiarazioni del brasiliano - diventa difficile pensare che possa lasciare la Juventus per sua volontà. Ma il Napoli non lo ha mollato, pensa di poterlo convincere, ma soprattutto spera di poter convincere la Juventus visto che in rosa in questo momento a Napoli c’è Raspadori che potrebbe diventare (se non lo è diventato già) l’oggetto del desiderio di molti.

Magari anche della Juve: mettere in piedi uno scambio non è facile. Potrebbe essere forse più “comodo”, in termini numerici, inserire nella trattativa anche Fagioli (visto che il Napoli sta pensando anche a un centrocampista), ma invece di migliorare le cose si rischiano di complicarle. Insomma anche il Napoli però vorrebbe tre giocatori: un difensore, un centrocampista e - se dovesse partire Spinazzola - un terzino sinistro. E qui entriamo nel tema dei “capitani”. Fra gli obiettivi azzurri infatti - in questi giorni di festa - ci sono proprio tre capitani: Danilo, Biraghi e Pellegrini. Anche qui bisogna capire scambi e incastri. Non è detto che tutto alla fine riesca. Ma che il Napoli abbia idee e provi a migliorare ulteriormente la squadra è altrettanto evidente".