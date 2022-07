Sky - Il Napoli torna in corsa per Kim! Rennes messo in stand-by: la situazione

Il Napoli continua a cercare un difensore centrale per sostituire Kalidou Koulibaly.

Il Napoli continua a cercare un difensore centrale per sostituire Kalidou Koulibaly. Oltre a Abdou Diallo del Psg, gli azzurri stanno portanto avanti anche la trattativa per Kim Min-jae del Fenerbace. Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, riporta sul prorio sito importanti novità per il futuro del sudcoreano. Sul giocatore del Fenerbace c'è anche il Rennes, che sono riusciti a chiudere la trattativa. Adesso, però, il Napoli, dopo i blitz a Istanbul dei giorni scorsi, può rientrare in piena corsa.