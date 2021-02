Sky - Insigne, infortunio smaltito ma Gattuso lo gestirà: solo panchina col Genoa, scelto il sostituto

Lorenzo Insigne ha sostenuto una parte della seduta personalizzata oggi a Castel Volturno, a causa di un problema al polpaccio rimediato nella partita di Coppa Italia contro l'Atalanta. Stando a quanto riferito da Sky Sport, però, la botta è stata già assorbita e il lavoro a parte del capitano azzurro è indirizzato ad un recupero totale della condizione. Non è ancora al meglio, il numero 24, ma non è da considerare infortunato.

TURNO DI RIPOSO? - Per il match di domani contro il Genoa, però, Rino Gattuso starebbe pensando seriamente di lasciarlo a riposo, anche perché in questa stagione è stato praticamente sempre titolare. L'allenatore, dunque, coglierà l'occasione per gestire le fatiche del numero 24, la cui presenza è prevista solo in panchina, almeno dall'inizio. Al suo posto dovrebbe giocare Hirving Lozano sulla sinistra, con Matteo Politano titolare a destra e Andrea Petagna al centro dell'attacco.