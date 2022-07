Sky - Kim, il club che pagherà la clausola è il Napoli!

A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

TuttoNapoli.net

Il club che pagherà la clausola per l'acquisti di Kim Min-Jae, di cui ha parlato Jorge Jesus in conferenza, è il Napoli. Il club azzurro non ha ancora chiuso l'affare col Fenerbahçe, ma che nutre ottimismo rispetto all'esito della trattativa. Negli ultimi giorni Kim non si è allenato con la squadra, e a breve potrebbe finalizzare il suo trasferimento in Italia. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.