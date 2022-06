Sky - Koulibaly-Napoli, nessuna intesa sul rinnovo: via quest’anno o a parametro zero, i dettagli

Il centrale del Napoli ha il contratto in scadenza tra un anno e al momento il suo futuro è tutto da definire

Quale futuro per Kalidou Koulibaly? Il centrale del Napoli ha il contratto in scadenza tra un anno e al momento il suo futuro è tutto da definire. Stando a quanto riferito da Sky Sport, Koulibaly o quest'estate o fra un anno lascerà il Napoli: non si è trovata l’intesa sul rinnovo del contratto. Il giocatore ha delle aspettative economiche importanti, mentre il Napoli ha l’esigenza di abbassare il monte ingaggi. Il Napoli dal canto suo non farà sconti sul cartellino. O arriva una squadra che porterà quest’estate 30 milioni o andrà a scadenza e Koulibaly lascerà il club azzurro a parametro zero tra un anno.