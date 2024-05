Sky - Kvara, il Napoli ha ricevuto l’offerta del PSG: proposta a tripla cifra per il dopo Mbappè

La palla passa al presidente dunque, che dovrà decidere se privarsi o meno del suo gioiello, nella stessa estate in cui il Napoli saluterà anche Victor Osimhen.

"L'interesse dall'Arabia Saudita per Kvaratskhelia non è vero. C'è l'interesse e l'offerta del Paris Saint-Germain, tutto dipende dalla decisione del Napoli e di Aurelio De Laurentiis". Queste le parole di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, in merito al futuro del georgiano. La palla passa al presidente dunque, che dovrà decidere se privarsi o meno del suo gioiello, nella stessa estate in cui il Napoli saluterà anche Victor Osimhen. La società partenopea non ha fretta, visto che Kvara ha un contratto lungo, che scadrà nel 2027.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, sul suo sito ha svelato ulteriori dettagli su questa operazione e sulla somma offerta dal club parigino per il cartellino dell’ex Dinamo Batumi: “Dopo l’addio a parametro zero con Kylian Mbappé, il Psg guarda dunque in Italia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il club francese ha messo sul tavolo del tavolo ben 100 milioni di euro per il cartellino di Kvaratskhelia: toccherà dunque adesso al Napoli (che sta definendo con Conte) decidere se accettare o meno”.