Sky - Lozano, grosso spavento e forte contusione: salterà sicuramente il Torino

L'infortunio di Hirving Lozano tiene ovviamente banco in casa Napoli. Il giocatore messicano è stato costretto ieri ad uscire dal campo addirittura accompagnato da due membri dello staff sanitario, il che ha fatto presagire una situazione grave per quanto riguarda le condizioni dell'ex Psv. Cosi in realtà non dovrebbe essere. Un grosso spavento per il Chucky ma condizioni tutto sommato non particolarmente gravi: secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, Lozano ha subito una forte contusione e sicuramente sarà out per la partita contro il Torino. Ad ogni modo, il messicano non ha riportato fratture e in ogni caso nulla di rotto.