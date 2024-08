Sky - Manna arrivato in Inghilterra: incontro col Brighton e poi col Chelsea, i dettagli

Confermato il viaggio inglese di Giovanni Manna, il secondo in pochi giorni del ds del Napoli. Tre le operazioni che vuole chiudere per completare la rosa a disposizione di Conte: quella col Brighton per Gilmour, quella con il Chelsea per Lukaku e quella con lo United per McTominay, il cui arrivo "è legato ad altre uscite". Ad annunciarlo sui social è stato il giornalista Sky esperto di mercato Gianluca Di Marzio.