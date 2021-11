Sky - Manolas verso il recupero: può farcela a sostituire Koulibaly col Verona

L’espulsione di Kalidou Koulibaly rimediata ieri contro la Salernitana ha aperto ad una mini emergenza in difesa. Infatti, l’unico centrale a disposizione è Juan Jesus. Tuttavia, stando a quando riportato dal giornalista di Sky Massimo Ugolini, Kostas Manolas è sulla via del recupero. Il greco, fermo per un problema alla caviglia, potrebbe farcela a giocare domenica contro il Verona anche se non è certa la sua presenza dal primo minuto. Domani è prevista la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno e si potrà capire se le condizioni fisiche del greco sono in miglioramento o meno. Intanto Juan Jesus si candida a giocare dal primo minuto la gara di Europa League di giovedì contro il Legia Varsavia.