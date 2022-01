Sky - Nandez può partire in prestito: anche il Napoli ci sta pensando

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: "Nandez del Cagliari potrebbe partire a gennaio in prestito, il Torino lo sta trattando, lui sta ancora aspettando un segnale da parte dell’Inter che non arriva. Sull'uruguaiano c’è anche il Napoli, che ci sta pensando seriamente. Non so se sarà aperta una trattativa e se poi il Napoli farà sul serio, ma è un pensiero forte del club di De Laurentiis. Già l'estate scorsa il Napoli aveva approcciato il Cagliari per Nandez nei giorni finali del calciomercato".