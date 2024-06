Sky - Napoli sulla rivelazione Gutierrez! Caccia all’esterno perché Olivera arretrerà

Continuano i movimenti di mercato del Napoli. Piace Miguel Gutierrez del Girona nel ruolo di laterale sinistro, Olivera diventerà braccetto

Continuano i movimenti per quanto riguarda il mercato del Napoli. La società azzurra dopo aver ufficializzato Antonio Conte si sta attivando per rinforzare l'organico a sua disposizione: come riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, uno dei nomi che piacciono per il centrocampo è quello di Miguel Gutierrez del Girona. Il classe 2001 è un laterale sinistro il cui cartellino è valutato 25 milioni di euro.

Miguel Gutierrez è stata una delle rivelazioni della Liga 2023/24, uno dei migliori del campionato nel ruolo di esterno di centrocampo. Il Napoli sta sondando il suo profilo perché da quel lato la fascia rimarrà scarna: Mario Rui va verso l'addio mentre per Mathias Olivera il mister Conte pensa di reinventarlo come braccetto sinistro della difesa a tre.