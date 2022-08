Sky - Ndombele ad un passo dal Napoli! Ecco cifre e dettagli dell'accordo col Tottenham

Il Tottenham pagò Ndombele quasi 70mln di euro strappandolo ad una numerosa concorrenza europea.

Il Napoli si avvicina al colpo Ndombele! Con Fabian Ruiz in uscita (direzione Paris Saint-Germain), il club azzurro è al lavoro con il Tottenham per l'arrivo del centrocampista francese classe '96 che è in cerca di rilancio: vicino l'accordo per un prestito oneroso a 1 milione di euro e diritto di riscatto a 30 milioni di euro. Il Tottenham pagò Ndombele quasi 70mln di euro strappandolo ad una numerosa concorrenza europea.