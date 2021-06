Sky - Nuno Tavares, prima offerta del Napoli: inserito anche il cartellino di Mario Rui

Il Napoli per la fascia sinistra sta cercando, oltre a Emerson Palmieri, anche Nuno Tavares del Benfica. La prima offerta del club di De Laurentiis per il terzino sinistro è di 10 milioni più il cartellino di Mario Rui. La proposta al momento è stata rifiutata, perché per il classe 2000 il club lusitano vuole 15 milioni di euro senza contropartite tecniche. Per il Napoli la concorrenza è alta, visto che il calciaotre piace anche a Leicester e Southampton, entrambe disposte a soddisfare le richieste dei portoghesi. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed espetro di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.