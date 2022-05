Sky - Olivera, visite mediche terminate: il giocatore ha lasciato Villa Stuart

Arrivato questa mattina a Roma, Mathias Olivera ha appena terminate le visite mediche con il Napoli.

Arrivato questa mattina a Roma, Mathias Olivera ha appena terminate le visite mediche con il Napoli. Come riferito da Sky Sport, il calciatore uruguaiano ha lasciato adesso la clinica romana di Villa Stuart. Manca ormai sempre meno per l'ufficialità, Olivera si avvicina a diventare il secondo acquisto del Napoli in vista delle prossima stagione dopo aver già preso Kvaratskhelia.