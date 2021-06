Sky - Osimhen andrà in Coppa d'Africa, il Napoli non può cedere Mertens: sarà doppia alternativa

Dal 9 gennaio al 6 febbraio il Napoli dovrà fare a meno di Victor Osimhen, che sarà impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nigeria. Anche per questo, stando a quanto riportato da Sky Sport, il Napoli non ha nessuna intenzione di cedere Dries Mertens, nonostante un contratto oneroso da circa 4 milioni a stagione.

FUTURO AZZURRO - A riportarlo è Sky Sport, secondo cui l'attaccante belga sarà co-titolare e rappresenterà un'alternativa - con Luciano Spalletti così com'era stato con Gennaro Gattuso - sia al nigeriano come centravanti che a Piotr Zielinski come trequartista. Il futuro di 'Ciro', dunque, è ancora azzurro. A meno che non arrivino impronosticabile offerte a cui non si potrà rinunciare.