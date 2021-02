Sky - Paura Osimhen, ripresa conoscenza ma è in ospedale per accertamenti

Brutte scene dal Gewiss Stadium, dove è stato trasportato fuori dal campo Victor Osimhen a bordo di una barella. Dopo aver preso un brutta botta al alla nuca cadendo, il nigeriano si è accasciato a terra come privo di sensi. Subito sono intervenuti i sanitari e barellieri, che l'hanno trasportato negli spogliatoi per intervenire. Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport a Bergamo, ha riferito ai microfoni dell'emittnte satellitare le ultime sull'attaccante nigeriano: "C'è stata molta apprensione. Per qualche minuto ha perso i sensi dopo un contrasto, batte pesantemente la testa. E' all'ospedale Papa Giovanni XXVIII , ma c'è stato un sospiro di sollievo perché si è ripreso in ambulanza. Ora è in attesa di accertamenti".