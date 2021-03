Sky - Possibile rivoluzione in difesa: due azzurri via e due in bilico, ma dipenderà dal nuovo allenatore

Tra porta e difesa, il Napoli potrebbe andare incontro ad una rivoluzione in vista della prossima stagione. C'è chi come Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, in scadenza di contratto, andranno via quasi al 100%. E chi, invece, potrebbe lasciare la formazione azzurra pur non avendo un accordo in scadenza, per ragioni differenti: Alex Meret e Kalidou Koulibaly sono in bilico, come riferisce Sky Sport.

NEL DETTAGLIO - L'emittente satellitare fa sapere che il portiere classe '97 vorrebbe avere maggiore spazio e se anche con l'addio di Gattuso sarà considerato un secondo è molto possibile un suo addio in estate: il nodo, comunque, andrà sciolto a prescindere. Il difensore senegalese, invece, è stato trattenuto fin qui perché non sono arrivate offerte congrue. Il prezzo è leggermente calato, ma se dovesse arrivare la proposta giusta stavolta saluterà davvero. Tutto, comunque, dipenderà dal nuovo allenatore: al momento non ci sono certezze sulla prossima guida tecnica del Napoli e per questo non possono essercene neanche per i calciatori.