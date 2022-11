Sky - Pronti cinque cambi rispetto ad Anfield: c'è un favorito a sinistra

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro l'Atalanta

© foto di www.imagephotoagency.it

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare quelle che saranno le scelte di formazione di Spalletti in vista della gara contro l'Atalanta. Dovrebbero esserci cinque novità rispetto alla sfida di Anfield: Juan Jesus e Mario Rui in difesa, Zielinski a centrocampo, in attacco Lozano a destra e Raspadori favorito sugli altri per sostituire Kvara a sinistra. Chiaramente intoccabile Osimhen come prima punta.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori.