Sky - Pullman partito dal Maradona: azzurri verso Capodichino e poi volo per Torino

L'Asl Napoli 1 col suo comunicato ufficiale ha rimandato al Napoli la decisione di partire per Torino, la squadra azzurra si è ritrovata all'esterno del Maradona ed è regolarmente partita in autobus alla volta dell'aeroporto di Capodichino come raccontato dai cronisti di Sky Sport. Il primo ad arrivare è stato Diego Demme. Pochissimi minuti fa l'autobus è partito.