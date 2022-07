Sky - Può tornare Mertens: contatti positivi col belga

Stando a quanto si apprende da Sky Sport, infatti, sono in corso contatti positivi per riportare al San Paolo l'attaccante Dries Mertens.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Se da una parte il Napoli sta facendo i conti con l'addio sempre più probabile di Kalidou Koulibaly, destinazione Chelsea, dall'altra i tifosi azzurri potrebbero salutare il ritorno in squadra di un loro beniamino degli ultimi anni. Stando a quanto si apprende da Sky Sport, infatti, sono in corso contatti positivi per riportare al Maradona l'attaccante Dries Mertens, svincolatosi lo scorso 30 giugno al termine del suo precedente contratto.