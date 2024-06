Sky - Rafa Marin, primo colpo in arrivo già domani! Non esclude Buongiorno

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio: “C’è il primo colpo in canna del Napoli. Forse già domani potrebbe essere definito. Queste ore saranno decisive per chiudere la trattativa e definire la formula.

E’ in arrivo Rafa Marin, difensore centrale del Real Madrid, l’operazione è dirittura d'arrivo. Un’operazione voluta dal ds Manna per dare a Conte anche un giovane di prospettiva. Il suo arrivo non esclude quello di Buongiorno, primissima scelta per la difesa del Napoli”.