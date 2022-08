Sky - Raspadori-Napoli, entro 48h nuovo incontro: distanza su cifre, pagamento e rivendita

L’incontro avvenuto oggi tra Sassuolo e Napoli per Raspadori non ha portato alla fumata bianca. Tra i due club c’è ancora distanza.

L’incontro avvenuto oggi tra Sassuolo e Napoli per Raspadori non ha portato alla fumata bianca. Tra i due club c’è ancora distanza. E’ stato un incontro interlocutorio, i due club si rivedranno entro le prossime 48 ore.

Distanza tra domanda e offerta, ma non solo - La distanza tra i club non riguarda solo le cifre, ma anche le modalità di pagamento. Il Sassuolo chiede quanto incassato per Scamacca, quindi oltre 40 milioni più bonus più percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli, invece, parte da un’offerta di 30 milioni.

Le tempistiche - Il Napoli deve ridurre in tempi brevi questa forbice: il Sassuolo, infatti, vorrebbe definire la situazione al più presto. Giovanni Carnevali decreterà lunedì la fine del mercato: fra sabato e domenica è previsto un nuovo incontro tra i club. La trattativa è difficile, ma non chiusa. A riferirlo è Sky Sport.